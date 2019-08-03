بسبب سوء سلوكه.. كونميبول يوقف ميسي 3 اشهر

2019/08/03 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" في بيان رسمي، اليوم السبت، إيقاف قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار، بسبب سوء سلوكه وتصريحاته المسيئة ضد مسؤولي الاتحاد القاري.

كما تقرر تغريم ميسي 50 ألف دولار وفقاً للوائح اتحاد أميركا الجنوبية، وذلك بعد التصريحات التي اتهم فيها اللاعب مسؤولي "كونميبول" بالتحيز للبرازيل خلال بطولة كوبا أمريكا 2019، بحسب موقع "كورة".واتهم ميسي حكام البطولة ومسؤولي "كونميبول" بالتحيز للبرازيل، بعد إقصاء الأرجنتين من الدور نصف النهائي على يد السيليساو.وكرر ميسي هجومه على الاتحاد عقب طرده المباشر خلال مواجهة تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث، فضلًا عن رفضه الصعود لمنصة التتويج، لتسلم الميدالية البرونزية.ويأتي هذا الإيقاف ليحرم ميسي من الظهور دولياً مع منتخب بلاده في أي مباراة رسمية أو ودية على مدار 3 أشهر.انتهى..م.م

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