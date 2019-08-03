2019/08/03 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أ كد السياسي المستقل كامل الدليمي، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يتغاضى عن فشل بعض الوزارات وخصوصاً وزارتي الصحة والكهرباء.وقال الدليمي في حديث لـ”قناة دجلة إن “عبد المهدي شريك الآن بتراجع البلاد لعشرات السنين”، مبينا أنه “مكبل وهناك جهات تديره للتسقيط”.وأشار الدليمي أن فترة رئاسة عبد المهدي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص كامل الدليمي: عبد المهدي “مكبل” وأقصى السنة ويتغاضى عن فشل وزارتين المركز الخبري الوطني.

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