2019/08/03 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري، اليوم السبت، عن اسباب تأخير انجاز المشاريع في المحافظات، مشيراً أن الخلافات السياسية وعدم كفاءة القائمين احد العوامل الرئيسية.وقال المعموري للمركز الخبري الوطني NNC، ان “هناك الكثير من الملاحظات تم تشخيصها من قبل لجنة الخدمات بعضها فنية وبعضها سياسية في بعض المحافظات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخدمات النيابية تؤشر ملاحظات وترهن تأخر المشاريع بجملة عوامل المركز الخبري الوطني.

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