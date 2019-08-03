المنتخب اللبناني يقلب الطاولة على المنتخب السوري ويفوز بهدفين لهدف

2019/08/03 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز المنتخب اللبناني على المنتخب السوري بهدفين مقابل هدف واحد ، ‏بعد ان كان متأخرا بهدف ، ضمن بطولة غرب آسيا .

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