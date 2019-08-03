2019/08/03 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مساعد شؤون المسافرين بشركة سكك الحديد الإيرانية ، عن اعتزام تدشين خطي قطار بين طهران وأنقرة، وطهران والعراق على المدى القريب.وأوضح حسين مهدي في تصريح اليوم السبت ، أن تدشين قطار سياح مع العراق ، مدرج على جدول أعمال شركة سكك الحديد الإيرانية.وأضاف , أن شركة إيرانية مختصة بالشحن والنقل وبالتفاوض مع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتفاق على تدشين خطي قطار بين طهران والعراق وطهران وأنقرة النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتفاق على تدشين خطي قطار بين طهران والعراق وطهران وأنقرة) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتفاق على تدشين خطي قطار بين طهران والعراق وطهران وأنقرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).