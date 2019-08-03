2019/08/03 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مالية الحشد الشعبي، بتوزيع بطاقات “الكي كارد” على منتسبي ثلاثة الوية في قواطع مختلفة خلال الساعات القليلة الماضية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن لجنة من مديرية المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي وصلت قواطع محور الشمال وبالتحديـــد الى محافظة كركوك قاطع لـــواء16 حيث تم توزيع البطاقات بين منتسبي اللواء.وأضاف،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مالية الحشد توزع “الكي كارد” على منتسبي ثلاثة الوية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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