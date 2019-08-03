مخيم كشفي في الموصل بمشاركة عدة محافظات عراقية

2019/08/03 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادانطلقت في مخيم الحدباء الكشفي في مدينة الموصل، فعاليات المخيم الكشفي بمشاركة 150 من مختلف المحافظات العراقية.

وقال منسق المخيم تمام محمود العبيدي لـ “النور نيوز”ان ” المخيم الكشفي انطلق في محافظة نينوى، بعنوان “مخيم التعايش السلمي” بمشاركة 150 شاب من عدة محافظات عراقية، حيث نظم المخيم من قبل وزارة الرياضية والشباب بالتعاون مع تربية نينوى وجمعية نينوى الكشفية وبدعم من USAID”.

واضاف “يهدف المخيم الى التعايش السلمي المجتمعي حيث العمل السلمي المشترك بين الشباب على مستوى العراق ستكون هناك محاضرات ومسابقات كشفية “.

وتابع “مدة المخيم أربعة أيام يتخلله فعاليات ونشاطات كشفية وزيارات الى سهل نينوى والمناطق الأثرية في المحافظة”.

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