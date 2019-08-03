2019/08/03 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية المالية العامة/ لجنة التوطين، امس الجمعة، عن مباشرتها بتوزيع الملحق الاول لبطاقات (كي كارد) على محاور وقيادات عمليات الحشد الشعبي المختلفة، مبينة أن عدد البطاقات بلغت 25 الف بطاقة.وقال المدير العام للمديرية حسين اسماعيل خليل في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “مديرية المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بجهود قياسية..



مالية الحشد توزع 25 الف بطاقة “كي كارد” خلال 48 ساعة فقط وكالة صدى الاعلام للانباء.

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