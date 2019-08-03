العراق والكويت يوقعان في عمان عقدا لدراسة الحقول النفطية المشتركة

2019/08/03 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وقعت الكويت والعراق في العاصمة الاردنية، عمان، عقد اجراء دراسة فنية للحقول النفط الحدودية المشتركة وافضل السبل لانتاج النفط من هذه الحقول تنفذه

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