الشمري في كربلاء لبحث تأمين بطولة غرب أسيا وعودة الحجاج

2019/08/03 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – كربلاء

وصل وزير الدفاع نجاح الشمري، إلى محافظة كربلاء لبحث تأمين بطولة بطولة آسيا سيل لاتحاد غرب آسيا وعودة الحجاج.

وقال مراسل "العهد نيوز"،

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