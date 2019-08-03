أغراض الومضة الشعرية مع الأمثلة/ الجزء الأول

2019/08/03 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمعة عبدالله

تعددت تعريفات الومضة وفعل ومضَ في المعجم اللغوي , نقتبس بعضها : ومض ووميض , برق من الضوء .



ومض البرق .



لمع البرق

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