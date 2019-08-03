رئيس الجمهورية في ذكرى الجرائم ضد الإيزيديين: نستذكر اليوم صفحة مؤلمة ونتطلع الى اقرار مشروع قانون الناجيات

2019/08/03 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ان المجازر التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي ضد الايزيديين صفحة مؤلمة و حزينة عبرت عن النهج والفكر الاجرامي التكفيري لهذا التنظيم وعقيدته الدموية.

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