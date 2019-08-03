2019/08/03 | 10:19

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ظريف: خطوتنا الثالثة لخفض الالتزامات ستكون في هذا الاطار

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان بلاده ستنفذ الخطوة

الثالثة لخفض التزاماتها في اطار الاتفاق النووي في الظروف الراهنة.

واضاف ظريف ان دول " اربعة زائد واحد " طلبت عدم القيام بالخطوة

الثالثة لافتا الى ان ايران وحدها المخولة باتخاذ مثل هذا القرار،

واوضح ظريف انه في حال لم تنفذ باقي الاطراف بنود الاتفاق النووي

بالكامل فان طهران غير ملزمة بتنفيذه بالكامل ايضا.

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