الصالحي يبحث مع نائب قائد العمليات المشتركة وقائد الشرطة الاتحادية الاوضاع الامنية في قضاء داقوق

2019/08/03 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وفد تركماني برئاسة رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي مع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير يارالله وقائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت الاوضاع الامنية التي شهدها قضاء داقوق مؤخرا والتي ادت الى استشهاد عدد من المواطنين واستهداف ضابط تركماني من قبل منتسب للشرطة الاتحادية .وطالب الصالحي خلال زيارة المحافظة برفقة […]

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