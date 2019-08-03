اطلاق وجبة جديدة من سلف موظفي الدولة في العراق

2019/08/03 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية....

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