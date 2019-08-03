2019/08/03 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

كشف عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري، اليوم السبت، عن اسباب تأخير انجاز المشاريع في المحافظات، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الخدمات النيابية تؤشر ملاحظات وترهن تأخر المشاريع بجملة عوامل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الخدمات النيابية تؤشر ملاحظات وترهن تأخر المشاريع بجملة عوامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).