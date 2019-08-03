كامل الدليمي: عبد المهدي

2019/08/03 | 10:20

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بغداد:سومر نيوز

أكد السياسي المستقل كامل الدليمي، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يتغاضى عن فشل بعض الوزارات وخصوصاً ...

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