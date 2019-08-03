2019/08/03 | 10:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحكمة: نشارك النصر بالرؤية وتظاهراتنا حققت العدد المطلوب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اكد النائب عن تيار الحكمة المعارض، صلاح العرباوي، ان تياره يشترك مع كتلة النصر بـ"المنهج والرؤية".
و...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحكمة: نشارك النصر بالرؤية وتظاهراتنا حققت العدد المطلوب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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