الحكمة: نشارك النصر بالرؤية وتظاهراتنا حققت العدد المطلوب

2019/08/03 | 10:20

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن تيار الحكمة المعارض، صلاح العرباوي، ان تياره يشترك مع كتلة النصر بـ"المنهج والرؤية".

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