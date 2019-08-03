2019/08/03 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اوعزت وزارة الاعمار والاسكان الى شركة “جام” التركية، بتنفيذ المرحلة الثالثة من انشاء مرقد الشهيد محمد باقر الصدر، وبتكلفة قدرها 45 مليار دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالوثيقة”.. 45 مليار دينار تكلفة “المرحلة الثالثة” من اعمار مرقد محمد باقر الصدر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالوثيقة”.. 45 مليار دينار تكلفة “المرحلة الثالثة” من اعمار مرقد محمد باقر الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).