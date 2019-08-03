هزة ارضية جديدة تضرب محافظة عرقية

2019/08/03 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق أعلنت وزارة النقل ،اليوم السبت، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم شمال شرق حدود خانقين – ديالى الساعة 03:26:06 بالتوقيت المحلي للمدينة سربيل زهاب/ايران.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “قوة الهزة بلغت 4,2 درجة على مقياس ريختر، وتبعد الهزة(80) […]

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