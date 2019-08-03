2019/08/03 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قرر اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية “كونميبول”، اليوم السبت، إيقاف أسطورة المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الاسباني، ليونيل ميسي، لمدة 3 أشهر.وبذلك سيغيب ميسي عن الأرجنتين في 3 مباريات هي تشيلي والمكسيك وألمانيا على التوالي، وجميعها مباريات ودية، علما بأن الإيقاف سينتهي بعد 3 اشهر من الآن أي في 3

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..



إيقاف ميسي ثلاثة أشهر عن اللعب دولياً وكالة خطوة برس.

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