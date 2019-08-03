ظريف: سننفذ الخطوة الثالثة من تقليص التزامات إيران في اطار الاتفاق النووي

2019/08/03 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، ان “الخطوة الثالثة من تقليص التزامات إيران، ستنفذ في الوضع الحالي، وهو من حق الجمهورية الإسلامية ان تقرر ما إذا كان سيتنفذ أم لا.وقال ظريف بحسب وكالة “ارنا”، إن “جميع أعضاء اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، توصلوا إلى إجماع على أن امريكا

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