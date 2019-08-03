2019/08/03 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت بعثة الحج العراقية ، اليوم السبت ، وصول اخر رحلة تقل الحجاج العرقيين الى مطار جدة .وقالت البعثة في بيان وتلقته وكالة صدى ، اكتمال وصول الحجاج العراقيين البالغ عددهم 50 الفا الى الديار المقدسة بعد هبوط اخر رحلة صباح اليوم في مطار جدة قادمة من مطار بغداد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعثة الحج :وصول اخر رحلة تقل الحجاج العرقيين الى مطار جدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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