رئيس الجمهورية يدعو لتكثيف جهود المجتمع الدولي لمعرفة مصير المختطفين الايزيديين

2019/08/03 | 10:24

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بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، 03 آب، 2019، لتكثيف جهود المجتمع الدولي لمعرفة مصير المختطفين الايزيديين فيما طالب البرلمان بالاسراع بتشريع قانون الناجيات الايزيديات.وذكر بيان رئاسي تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "الذكرى الخامسة لمجزرة الايزيديين على ايدي عصابات تنظيم داعش الارهابي تمر علينا اليوم، والتي تعد من أسوأ الجرائم في تاريخ الانسانية، حيث تعرض ابناء شعبنا من الديانة الايزيدية الى استباحة وقتل، واختطاف جماعي، وسبي للنساء وبيعهنّ في سوق النخاسة، والتهجير والنزوح الاجباري طلباً للسلم والأمان".وقال صالح: "نستذكر اليوم صفحة حزينة ومؤلمة، ومجزرة تقشعر لها الأبدان، وتهتز لها الضمائر الحية، جريمة بشعة لم تفرق بين رجل وامرأة، صغيراً وكبيراً، حيث عبرت بوضوح عن النهج و الفكر الأجرامي التكفيري لهذا التنظيم وعقيدته في سفك المزيد من الدماء، وادخال الرعب والخوف في نفوس المدنيين الأبرياء".ودعا صالح "رئاسة واعضاء مجلس النواب الى الاسراع بالمصادقة على مشروع قانون الناجيات الايزيديات الذي أرسل منذ 28-3- 2019 بعد أن أعدته وأنجزته رئاسة الجمهورية لضمان حقوق الناجيات المشروعة وأنصافهن وتعويضهن مادياً ومعنوياً".وأردف أن "الواجب الانساني والوطني يدعونا ويدعو كل الدول الشقيقة والصديقة و المنظمات الدولية الى بذل المزيد من الجهود لمعرفة مصير ما يقارب من (3) الاف ايزيدي مازالوا مختطفيين بيد تنظيم داعش، وضرورة العمل الفوري لتحريرهم واعادة البسمة والفرحة الى ذويهم بعودتهم سالمين الى عوائلهم".وطالب رئيس الجمهورية "المجتمع الدولي الى محاسبة عصابات داعش عن الجرائم التي ارتكبتها في العراق وخاصة تلك التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وفقا لقرار مجلس الامن رقم (2379) لسنة (2017) وبمايضمن عدم تكرار تلك المجازر". وختم قائلاً: "بكل فخر واعتزاز نحيي التضحيات الكبيرة التي قدمها ابناء شعبنا الايزيدي في الحرب ضد التنظيمات الارهابية، وشجاعتهم وصبرهم على تحمل فظاعة وقسوة الجرائم البشعة التي مورست ضدهم، الرحمة والخلود لشهدائنا الابرار من الايزيديين، وشهداء جرائم الأنفال والمقابر الجماعية والارهاب".

بغداد اليوم - اربيل

وجه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، السبت، 03 آب، 2019، رسالة لبغداد دعاها فيها لاعادة قضاء سنجار لأهله، مبديا استعداد الاقليم لاعداد خارطة طريق مشتركة.

وفي مثل هذا اليوم من عام 2014 تعرض الايزيديون لأسوأ

بغداد اليوم - بغداد

انتقد موقع «الدبلوماسية الإيرانية»، المقرب من وزارة الخارجية الإيرانية، من ما اسماه صمت الحكومة العراقية إزاء الهجمات الإسرائيلية على قواعد الحشد الشعبي، فيما اشار الى ان طهران لن تسكت عن ذلك.

وكتب رئيس تحرير الموق

بغداد اليوم _ بغداد

قرر ديوان الوقف الشيعي، الجمعة (2 اب 2019)، التراجع عن إقامة دعواه ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وذكر الديوان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد الاطلاع على الاعتذار الرسمي الصادر من اتحاد الكرة العراقي والذي يعد خطوة

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