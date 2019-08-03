خطيب جمعة الناصرية : يتحدث عن أسباب تفاقم آفة الأمراض السرطانية وينتقد ماحدث في كربلاء المقدسة

2019/08/03 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خطيب جمعة الناصرية الشيخ عبدالهادي الإسماعيلي في مصلى أنصار الإمام المهدي عج: إن التلوث البيئي الناتج من تراكم النفايات وقلة النظافة والمواد الغذائية منتهية الصلاحية بالاضافة إلى المخلفات الحربية سبب في إنتشار الأمراض السرطانية وتعرض المواطنين للمشاكل الصحية والبئية والنفسية.وتابع الإسماعيلي : لايوجد في الأفق مايلوح بالحل بل الأمر من سيء إلى أسوء …

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