2019/08/03 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..ألقت طائرة هليكوبتر عسكرية بريطانية ,أكياسا من الحصى على المنحدر الخارجي لسد في وسط إنجلترا انهار جزء منه وبات معرضا لخطر الانهيار التام وإغراق بلدة وايلي بريدج في ديربيشاير.وأفادت وكالة “رويترز” للأنباء بأن الشرطة تقوم بإجلاء ما يزيد عن 6 آلاف من سكان البلدة، مشيرة إلى أنها طلبت منهم اصطحاب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استدعاء الجيش البريطاني لمنع سد من الانهيار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استدعاء الجيش البريطاني لمنع سد من الانهيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).