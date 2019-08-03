سد ” إيليسو” يدخل الخدمة في تركيا وتوقعات بانخفاض مناسيب دجلة في العراق

2019/08/03 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق بدأت تركيا ملء سد على نهر دجلة، جنوب شرق البلاد، وسط آمال بنتائج تنموية إيجابية للمنطقة، التي تعيش ظروفا قاسية، ومخاوف من انعكاسات سلبية على مبان أثرية، وعلى تدفق المياه إلى العراق.وأفادت وكالة “فرانس برس”، بأن صورا التقطتها أقمار اصطناعية، بين 19 و29 يوليو، تظهر أن المياه بدأت بالارتفاع وتتجمع وراء […]

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