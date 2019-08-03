رئيس العراق : نستذكر بألم ما حصل للايزيديين وندعو مجلس النواب لإقرار قانون الناجيات الايزيديات

2019/08/03 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ان المجازر التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي ضد الايزيديين صفحة مؤلمة و حزينة عبرت عن النهج والفكر الاجرامي التكفيري لهذا التنظيم وعقيدته الدموية.وأشار السيد الرئيس، في بيان صدر اليوم السبت 03.08.2019 بمناسبة الذكرى الخامسة لجريمة ابادة الايزيديين، الى اننا ننتظر من رئاسة واعضاء مجلس …

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