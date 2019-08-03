واشنطن: الحزمة الثانية من العقوبات على روسيا ستدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما

2019/08/03 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخارجية الأمريكية أن الحزمة الثانية من العقوبات على روسيا ستدخل حيز التنفيذ في 19 أغسطس الحالي وستبقى سارية المفعول لمدة 12 شهرا على الأقل.وقالت الوزارة في بيان نشرته في 2 أغسطس، إن الحزمة الثانية من العقوبات تأتي بموجب قانون عام 1991 الخاص بالرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومنع استخدامها، لمعاقبة روسيا على “استخدامها […]

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