ريال مدريد يجهز عرضاً لنيمار

2019/08/03 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير صحيفة “سكاي سبورت” أن نادي ريال مدريد عاد للاهتمام بضم نجم باريس سان جيرمان، نيمار، الذي يحظى باهتمام قوي من برشلونة ويأملون لإعادته إلى “كامب نو” هذا الصيف.ويجهز النادي الملكي عرضاً للتوقيع مع اللاعب سيكون على شكل صفقة تبادلية يتم تضمين خلالها عدد من لاعبي النادي الملكي لتخفيض تكلفة الصفقة كلوكا مودريتش.وحسب نفس

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