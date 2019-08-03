2019/08/03 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق الإعلامي باسم قيادة شرطة ديالى العميد غالب العطية ،اليوم السبت، عن تنفيذ عملية أمنية في قرى وبساتين ناحية أبي صيدا شمال شرق المحافظة.وقال العطية في بيان له،إن قوة أمنية من أقسام شرطة العبارة والسلام وأبي صيدا وقوة من مديرية شؤون أفواج الطوارئ , نفذت عملية أمنية في منطقة أبي كرمة وبساتينها التعزيز …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنفيذ عملية أمنية شمال شرقي ديالى النعيم نيوز.

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