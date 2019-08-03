2019/08/03 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ موقع يوتيوب فى السماح للمشتركين بخدمة خدمة YouTube Premium في تنزيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل للعرض في وضع عدم الاتصال “أوفلاين”، وهو ما يعتبر أعلى من الحد الأدنى البالغ 720 بكسل الذي كان ساريًا حتى الآن.وقال متحدث باسم YouTube إن دعم الميزة الجديدة يتم نشره ببطء من خلال تطبيق يوتيوب على كل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يوتيوب يتيح لمستخدميه تحميل الفيديوهات “أوفلاين” بجودة عالية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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