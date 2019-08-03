رئيس الجمهورية يدعو البرلمان الى الاسراع بالمصادقة على مشروع قانون الناجيات الايزيديات

2019/08/03 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، البرلمان الى الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون الناجيات الايزيديات، مبينا ان ما يقارب من 3 الاف ايزيدي مازالوا مختطفيين بيد تنظيم داعش.وذكر مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “المجازر التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي ضد الايزيديين صفحة مؤلمة و […]

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