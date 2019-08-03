نائب:عودة البيشمركة الى كركوك امر مستحيل

2019/08/03 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، السبت، ان محافظة كركوك تمثل عراق مصغر يضم جميع اطياف وقوميات ابناء الشعب العراقي، فيما اشار الى ان عودة البيشمركة الى المحافظة امر مستحيل.

وقال البعيجي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "كركوك تمثل عراق مصغر يضم جميع اطياف وقوميات ابناء الشعب العراقي من حيث التعايش السلمي بين جميع مكوناتها بعيدا عن سيطرة حزب اوجهة معينة على هذه المحافظة العريقة "، مبينا ان "فرض القانون والامن في المحافظة هو من واجب الحكومة الاتحادية وهي الجهة المسؤولة عن هذا الامر ولايمكن الرجوع الى ماقبل اجراء استفتاء اقليم كردستان نهائيا".

واضاف ان "عودة قوات البيشمركة الى كركوك امر مستحيل"، مشيرا الى ان "التوافق الذي حصل بين الكتل السياسية والتصويت على فقرة اجراء الانتخابات في كركوك امر مهم جدا".

ودعا البعيجي "الجهات المعنية والمختصة الى الابتعاد عن التسويف والمباشرة باجراتها لضمان حصول عملية انتخابية نزيهة في كركوك وهم من سيختارون حكومتهم المحلية بارادتهم بعيدا عن اي ضغوط قد تمارس عليهم من اي جهة كانت".





ودعا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، في وقت سابق، الى عودة قوات البيشمركة الكردية الى محافظة كركوك للحفاظ على امنها، مشددا على ان عودة البيشمركة تاتي من مصلحة ابناء المحافظة.

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