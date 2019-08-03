2019/08/03 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط شاحنتين محملتين بمادة اللباد {القيري} تم التلاعب بحمولتهما, بعد إنجاز معاملتهما الكمركية في منفذ الشيب الحدودي في ميسان.وذكرت الهيئة في بيان لها , أن “العملية تمت بعد ضبط العجلتين خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري /هياتنا بعد تدقيق المعاملة الكمركية المنجزة تبين أن ماتم ذكره في المعاملة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط شاحنتين تم التلاعب بحمولتها في منفذ الشيب النعيم نيوز.

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