أمانة بغداد:صيانة طريق محمد القاسم تسير بشكل طبيعي

2019/08/03 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت امانة بغداد ان اعمال تطوير وتأهيل المقطع المتضرر من خط المرور السريع محمد القاسم تسير بشكل طبيعي، مؤكدة ان انتهاء اعمال الصيانة والتأهيل مرتبط بالجانب الفني.وأدى قطع تلك المسافة من طريق محمد القاسم، الى حدوث حالات اختناق مرورية كبيرة في مناطق الرصافة، الأمر الذي ولد استياء لدى اصحاب المركبات، والمواطنين بشكل عام.وقال الناطق الاعلامي

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