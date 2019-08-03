البعيجي: عودة البيشمركة إلى كركوك أمر مستحيل

2019/08/03 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، أن عودة البيشمركة إلى محافظة كركوك أمر مستحيل.وقال البعيجي في تصريح له إن “عملية فرض القانون في محافظة كركوك وبسط الامن فيها بعد ان كانت الاحزاب الكردية قد فرضت سيطرتها في المحافظة بعد سقوط النظام البائد امر مرفوض ولايمكن السماح بعودة هذه الاحزاب لتفررض هيمنتها وسيطرتها مرة […]

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