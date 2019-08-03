لو خليت قلبت

2019/08/03 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الزهرة البياتي

قيل في توصيف مهنة الطبيب إنها من أنبل المهن على وجه الأرض، والطبيب بردائه الأبيض كملاك الرحمة للمرضى، وعند رؤيته تهدأ النفوس وتطمئن.

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