2019/08/03 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قالت السلطات المكسيكية إن صحفيا بولاية جيريرو كان يعمل أيضا مسؤولا بالبلدية قتل بالرصاص أمس الجمعة، في منتجع ساحلي، وهو ثاني صحفي من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل صحفي مكسيكي بالرصاص في ولاية جيريرو) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل صحفي مكسيكي بالرصاص في ولاية جيريرو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).