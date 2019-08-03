2019/08/03 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الأممَ المتحدة، بأن تعترف بما حدث للكورد الإزيديين كـ"إبادة جماعية".

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان بمناسبة الذكرى الخامسة للمجزرة التي تعرض لها الكورد الإزيدييون في قضاء سنجار "في الذكرى الخامسة للمجزرة التي تعرض لها الكورد الإزيديون في سنجار، نستذكر بقلوبنا أولئك الضحايا الذين سقطوا على يد داعش في كوردستان والمناطق الأخرى، ولن يهنأ لنا بالٌ حتى نقضي على الإرهاب، ونعيد الضحايا المختطفين".

واضاف رئيس إقليم كوردستان "نطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بتلك المجزرة كإبادة جماعية، من أجل سدِّ الطريق أمام تكرار ممارسات مماثلة".

ويصادف اليوم السبت 3 آب 2019، الذكرى الخامسة للهجوم الذي شنه تنظيم داعش على قضاء سنجار والمناطق المحيطة به، وارتكابه مجزرة بشعة بحق الكورد الإزيديين هناك.

وبسبب ذلك الهجوم، نزح مئات الآلاف من الكورد الإزيديين عن مناطقهم، وحتى الآن لا يستطيع معظمهم العودة إلى مناطقهم وديارهم وممتلكاتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس كوردستان يطالب الأمم المتحدة الاعتراف بـ"الابادة الجماعية" للكورد الإزيديين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس كوردستان يطالب الأمم المتحدة الاعتراف بـ"الابادة الجماعية" للكورد الإزيديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).