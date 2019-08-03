دولة القانون: محافظة كركوك اتحادية وعودة البيشمركة اليها امر مستحيل

2019/08/03 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، اليوم السبت، ان محافظة كركوك تمثل عراق مصغر يضم جميع اطياف وقوميات ابناء الشعب العراقي من حيث التعايش السلمي بين جميع مكوناتها بعيدا عن سيطرة حزب اوجهة معينة على هذه المحافظة العريقة.

واشار البعيجي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه الى ان “فرض القانون والامن في محافظة كركوك هو من واجب الحكومة الاتحادية وهي الجهة المسؤولة عن هذا الامر ولايمكن الرجوع الى ما قبل اجراء استفتاء اقليم كردستان نهائيأ”.

وأكد ان “عملية فرض القانون في محافظة كركوك وبسط الامن فيها بعد ان كانت الاحزاب الكردية قد فرضت سيطرتها في المحافظة بعد سقوط النظام البائد امر مرفوض ولايمكن السماح بعودة هذه الاحزاب لتفررض هيمنتها وسيطرتها مرة ثانية لانه من واجب الحكومة الاتحادية حصرا”.

واضاف البعيجي ان “التوافق الذي حصل بين الكتل السياسية والتصويت على فقرة اجراء الانتخابات في كركوك امر مهم جدا وعلى الجهات المعنية والمختصة ان تبتعد عن التسويف وتباشر باجراتها لضمان حصول عملية انتخابية نزيهة في محافظة كركوك وهم من سيختارون حكومتهم المحلية بارادتهم بعيدا عن اي ضغوط قد تمارس عليهم من اي جهة كانت”.

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