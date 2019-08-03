الاول على العراق يحوز على اعجاب المسؤولين وينال تكريمهم

2019/08/03 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مكتب رئيس مجلس النواب ،اليوم السبت ،ان الحلبوسي اتصل هاتفيا بالاول على العراق في مرحلة السادس الاعدادي حسن محسن معيوف لتهنئته وتكريمه

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