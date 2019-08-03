الخارجية تكشف ملفات الاجتماع الثلاثي في بغداد

2019/08/03 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الخارجية ، اليوم السبت ، أن الاجتماع الثلاثيّ على مُستوى وزراء خارجيّة العراق، والأردن، ومصر سينعقد في بغداد يوم غد الأحد.

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