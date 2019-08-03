2019/08/03 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرف على سعر صرف الدولار والنفط والذهب في الاسواق المحلية لهذا اليوم

السبت

03

أب

2019 :

10:45 am

15

إفتتاح سعر الصرف ليوم السبت 3/8/2019بغداد - بورصة الكفاح120,000.....السعر في الصيرفات 119,500120,500—————-اربيل - السعر في البورصة120,100—————البصرة - السعر في البورصة120,200—————الموصل- كركوك - السماوة120,200—————-السليمانية120,150———————-الليرة التركية5,56————-التومان الايراني1205————اليورو 1,11$

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على سعر صرف الدولار والنفط والذهب في الاسواق المحلية لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على سعر صرف الدولار والنفط والذهب في الاسواق المحلية لهذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).