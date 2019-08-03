2019/08/03 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متنبئ جوي يتوقع انتهاء موجة الحر الشديدة بهذا الوقت

توقع المتنبئ الجوي، علي الموسوي، اليوم السبت، ان" تشهد

الايام المقبلة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة".

وقال الموسوي في تصريح صحفي انه" تشير أخر التوقعات في نماذج الطقس

العالمية الى انخفاض تدريجي وملموس على درجات الحرارة اعتبارا من

اليوم السبت، ولغاية فترة زمنية قد تصل الى أسبوع او اكثر بسبب نزول

كتل هوائية معتدلة وأخدود علوي بارد قادمة من القارة الاوربية

وتحديدا شرق أوروبا حيث تسبب هذا الكتل المعتدلة تراجع تأثير

المرتفع الشبه مداري والمنخفض الحراري الموسمي".واضاف، ان" هذ التأثير الاوروبي، يعمل على انخفاض ملحوظ في درجات

الحرارة في أغلب مناطق العراق وبلاد الشام ويصل تأثيره لبعض اجزاء

من السعودية والكويت والبحر الاحمر لتكون درجات الحرارة أقل من

المعدل السنوي الى حول المعدل في كافة المناطق المذكورة ومن بينها

البلاد".واوضح، انه" من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة العظمى خلال يوم غدا

السبت العاصمة بغداد 42 درجة مئوية فقط والبصرة 47 والموصل 40

والانبار39 درجة مئوية".وتابع، ان" درجات الحرارة طيلة الاسبوع القادم لا تتجاوز 49- 48

مئويا في جنوب البلاد ولا تتجاوز 47 مئوية وسط البلاد ولا تتجاوز

41-42 شمال وغرب البلاد".واشار الى ان" شهر أب الماضي كان يختلف قليلا عن باقي السنوات

السابقة حيث درجات الحرارة تكون ضمن المعدل الى أقل بقليل وايضا

خلال الثلث الاول وأيضا لا توجد اي موجات حر خلال النصف الاول من أب

وإنما اجواء صيفية طبيعية وليست بشديدة الحرارة".ونوه الى ان" الرياح والرطوبة طيلة الاسبوع المقبل متوقع استمرار

النشاط المتوسط على رياح البوارح الشمالية الغربية في اغلب مناطق

البلاد وهبات الرياح قد تصل أحيانا الى 60 كم مثيرة للغبار خاصة مدن

الجنوب أما بنسبة الى الرطوبة متوقع انخفاض ملحوظ لمعدلات الرطوبة

خاصة مدن الوسط تزامنا مع نشاط رياح البوارح طيلة الاسبوع المقبل".

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