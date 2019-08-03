هذا ما بادر به اتحاد كرة القدم العراقي بعد حادثة كربلاء

2019/08/03 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم امس اعتذاره على واقعة الحفل الافتتاحي لبطولة غرب آسيا في مدينة كربلاء....

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