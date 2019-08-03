2019/08/03 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني المجلس أعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، السبت، التوصل لاتفاق نهائي بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان و”قوى الحرية والتغيير”، بشأن الوثيقة الدستورية.وقال ولد لبات في تصريحات صحفية، عقب اجتماع التفاوض “إن الطرفين اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة الدستورية”، وفقاً لـ”روسيا اليوم”، مبيناً أن الطرفين يواصلان اجتماعاتهم للترتيبات الفنية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتفاق بشأن الوثيقة الدستورية في السودان المركز الخبري الوطني.

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