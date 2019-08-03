رئيس الجمهورية يصدر بيانا في ذكرى مجزرة الايزيديين

2019/08/03 | 10:52

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بغداد:سومر نيوز

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، مجلس النواب الى الاسراع في تمرير قانون الناجيات الايزيديات، مشيرا ...

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