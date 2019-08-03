وزير الدفاع يعلن نجاح تفويج الحجاج ويكشف عن استعدادات مبكرة لانجاح “الاربعينية”

2019/08/03 | 10:52

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بغداد:سومر نيوز

أعلن وزير الدفاع نجاح الشمري، السبت، عن نجاح تفويج حجاج بيت الله الحرام الى الديار المقدسة، فيما كشف عن...

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