2019/08/03 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمعرفة مصير المختطفين الايزيديين لدى داعش.وقال صالح في بيان بمناسبة الذكرى الخامسة لجريمة ابادة الايزيديين حصلت عليه “الاتجاه برس”، إنه “تمر علينا اليوم الذكرى الخامسة لمجزرة الايزيديين على ايدي عصابات تنظيم داعش الارهابي، التي تعد من أسوء الجرائم في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح يدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمعرفة مصير المختطفين الايزيديين لدى داعش وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمعرفة مصير المختطفين الايزيديين لدى داعش) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمعرفة مصير المختطفين الايزيديين لدى داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).